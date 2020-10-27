Тюменцам предлагают написать этнографический диктант

С 3 по 8 ноября в формате онлайн пройдет международная просветительская акция "Большой этнографический диктант". Мероприятие, проходящее в пятый раз, позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России.
Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2020 года (по московскому времени) на официальном сайте Большого этнографического диктанта.
Задания диктанта оформлены в виде теста и включают 20 вопросов из общефедеральной части, единой для всех участников, и 10 вопросов из региональной части, уникальнойдля каждого субъекта.
За выполнение всех заданий начисляются максимально 100 баллов. На ответы дается 45 минут. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде.
В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.
За все года в диктанте приняли участие около 1 200 000 человек из 46 стран. В Тюменской области акцию поддержали свыше 5000 участников.
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