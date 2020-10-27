Вторая партия вакцины от гриппы поступила в Тюменскую область

В Тюменскую область поступила вторая партия вакцины от гриппа. Для взрослых — более 88 тысяч доз, для детей — почти 45 тысяч доз. К сегодняшнему дню в рамках национального календаря в регионе от гриппа привито 360 477 взрослых и 149 149 детей.

"О важности прививок против гриппа в этом году говорят особенно часто. Эпидемическая ситуация сложная, и для многих ослабление иммунитета просто опасно: пожилые люди, маленькие дети и те, кто имеет некоторые хронические заболевания, не могут себе позволить подвергаться риску. Не менее строго должны следить за здоровьем и те взрослые, чьи профессии связаны с большим количеством социальных контактов – продавцы магазинов и водители такси, кондукторы в автобусах и воспитатели в детских садах, медики и педагоги, полицейские и чиновники, библиотекари и представители социальных служб", — рассказывают в пресс-службе Областной больницы №23.

Специалисты отмечают, что для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы прививку поставили 60% населения.