В Тюменской области отменены утренние рейсы в Курган

ГИБДД рекомендует водителям быть осторожнее на дорогах в сложных погодных условиях.
В Курганской области со вчерашнего вечера ограничено движение пассажирского транспорта из-за большого количества выпавшего снега, плохой видимости и ухудшения погоды. В Тюменской области отменены все утренние рейсы автобусов в Курган, Шадринск, Куртамыш.
"ГИБДД не рекомендует водителям выезжать на летней резине, особенно на загородные дороги. Контроль ДПС на федеральных дорогах сегодня будет усилен в связи со сложными погодными условиями", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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