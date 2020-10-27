В Тюменской области отменены утренние рейсы в Курган

ГИБДД рекомендует водителям быть осторожнее на дорогах в сложных погодных условиях.

В Курганской области со вчерашнего вечера ограничено движение пассажирского транспорта из-за большого количества выпавшего снега, плохой видимости и ухудшения погоды. В Тюменской области отменены все утренние рейсы автобусов в Курган, Шадринск, Куртамыш.

"ГИБДД не рекомендует водителям выезжать на летней резине, особенно на загородные дороги. Контроль ДПС на федеральных дорогах сегодня будет усилен в связи со сложными погодными условиями", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.