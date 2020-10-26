Судебные приставы помогли тюменке отстоять право на общение с детьми

При разводе по решению суда двое детей остались жить с родным отцом, а их мать вновь вышла замуж и родила третьего ребенка. Бывшие супруги не смогли выстроить нормальные отношения - отец первых двух детей не давал матери видеться с ними даже после того, как она через суд отстояла это право.
Должник получил предупреждение от судебного пристава-исполнителя об ответственности за неисполнение решения суда, но мужчина проигнорировал его, в связи с чем был дважды оштрафован по 5 тыс рублей.
В итоге судебному приставу-исполнителю удалось помочь найти компромиссное решение между должником и взыскателем. В настояще время установлен график проведения общего досуга матери со своими детьми. Исполнительное производство находится на контроле отделения по взысканию алиментных платежей, сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
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