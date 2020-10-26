В Тюмени выпустили "Конька-Горбунка" для слабовидящих детей

11:39 26 октября 2020
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В коррекционной начальной школе – детском саду №76 прошла презентация издания сказки "Конек-Горбунок" Петра Ершова для слабовидящих детей.

Набор содержит книгу с укрупненным шрифтом, мягкие фетровые игрушки в виде главных героев сказки, нарядную коробку, в которой все это удобно хранить и которая превращается в ширму, с ней можно разыгрывать сценки из сказки.  

С идеей выпустить книгу в таком формате, чтобы ее могли читать ребята с проблемами зрения, к секретарю регионального отделения "Единой России" Андрею Артюхову обратилась Ольга Адамович, директор областной научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева. Координатор партпроекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок" поддержал предложение и профинансировал издание.

Ольга Адамович рассказала, что иллюстрации для книги создали сами дети. Был объявлен конкурс рисунков, в котором приняли участие воспитанники тюменской начальной школы-детского сада №76 и ялуторовской школы-интерната №6. Из 50 работ выбрали лучшие, а все рисунки можно было увидеть на выставке в областной библиотеке. 

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