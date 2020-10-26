В Ишиме приравненный к ветеранам войны пенсионер получил положенную выплату в честь юбилея Победы

Не дождавшись положенной ветеранам Великой Отечественной войны выплаты к 75-летию Победы, житель Ишима обратился в местную прокуратуру с жалобой.

В соответствии с Указом Президента РФ в связи с 75-й годовщиной Победы военнослужащим, принимавшим участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Украины с 1 января 1944 года до 31 декабря 1951 года, положена единовременная выплата в размере 75 тыс. рублей. Заявитель с сентября 1950 года по декабрь 1951 года принимал участие в указанных боевых операциях в составе действующей армии, однако в управлении Пенсионного фонда РФ в Ишиме решили, что выплата пенсионеру не положена.

Прокурор внес начальнику Управления представление. По результатам его рассмотрения ветерану в октябре произведена единовременная выплата, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.