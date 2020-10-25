Музей тюменской торговли собирает экспонаты для будущих экспозиций

В Тюмени продолжается сбор экспонатов для будущего музея торговли, который откроется в ЦУМе.
Автором концепции нового музея является доктор социологических наук, декан факультета социально-культурных технологий Тюменского института культуры Евгений Акулич. Тюмень всегда славилась торговлей и что самыми известными людьми города были купцы Текутьев, Подаруев, Трусов, Чукмалдин, активно занимавшиеся благотворительностью и меценатством. В будущем музее решено отразить историю развития торговли, а в основу взять коллекцию экспонатов советского периода, собранных коллективом Тюменского ЦУМа, отметил Акулич.
Для формирования экспозиций планируется привлечь к сотрудничеству муниципальные и частные музеи, отдельных коллекционеров, сообщили в департаменте культуры Тюменской области
"Изначальная идея музея советской торговли изменилась. Мы решили оттолкнуться от истории Базарной площади, которая была центром торговой жизни Тюмени. В будущих экспозициях сделаем ставку на интерактив. Например, можно будет поработать на кассовом аппарате середины ХХ века или примерить костюм продавца", - поедилалсь планами директор ЦУМа, заслуженный работник торговли РФ Наталья Осинцева.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru