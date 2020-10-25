Тюменцы могут оказать помощь детям-инвалидам

Жителей Тюмени приглашают присоединиться к благотворительной акции "Дети мечтают!" В рамках акции открывается сбор средств на покупку детских игрушек, развивающих игр, книг сказок, школьных принадлежностей и других нужных и важных вещей для детей. Также принимаются готовые подарки, в том числе сладкие новогодние. Финал акции "Дети мечтают!" пройдёт 20 декабря в преддверии Нового года.

В качестве волонтёров, ассистентов или медиа присоединиться к команде организаторов - центра инклюзивного добровольчества при тюменской региональной организации Всероссийского общества инвалидов, нужно зарегистрироваться на сайте Добро.ру.

“Мы мечтаем и очень хотим, чтобы хоть на мгновение детки с ОВЗ забыли про свои недуги, боль, страдания и многочисленные курсы лечений. Они ждут предложений, слов поддержки и реальной помощи от тюменцев. По всем вопросам писать в сообщения группы, - рассказали организаторы изданию "Вслух.ру".