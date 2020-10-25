Тюмень присоединится к онлайн-фестивалю #ЧитайФест

Тюменцев приглашают присоединиться к Первому Всероссийскому онлайн-фестивалю семейного чтения #ЧитайФест. Он продлится с 30 октября по 1 ноября 2020 года.

Программа разделена на блоки: семейная, для подростков, профессионалов и родителей, научно-популярная. Ожидается общение с известными писателями, художниками, презентации книжных новинок, интерактивные программы, тематические квесты, мастер-классы, познавательные лекции.

В онлайн-формате можно принять участие в работе круглых столов и дискуссий, стать зрителем театрализованных чтений, кино- и мультипликационных показов. Присоединиться к мероприятию предлагается на официальном сайте chitajfest.rgdb.ru.

Помимо этого, в библиотеках города проходят и другие мероприятия.

До 30 ноября Центральная городская библиотека принимает поздравления тюменцев со своим 90-летием. Акция называется "Любимой библиотеке желаем…". Поздравления можно принести лично, прислать по электронной почте citylib-servis@yandex.ru.

До 30 октября продолжается акция "Крапивинский кораблик", посвященной творчеству Владислава Крапивина. Ребята до 14 лет могут предоставить корабли и кораблики в виде рисунков, поделок и аппликаций в любой технике. Работы принимают в "Литературно-краеведческом центре" на ул. Первомайской, 14, сообщает Вслух.ру.