Учитель тюменской школы стал призером всероссийского конкурса юннатов

Руководитель научно-исследовательского объединения учащихся Мальковской школы Николай Попов занял третье место в финале Всероссийского конкурса "Юннат 2020" в номинации "Агроэкологические объединения обучающихся в условиях современного образования".

В конкурсной заявке педагог рассказал о научно-исследовательском объединении школьников "Конструкторское бюро Мальковское" и как оно интегрировано в процесс обучения. Ребята знакомятся с основами агроэкономики, кормопроизводства, переработки биоразлагаемого мусора и так далее.

Конкурс "Юннат" проводится, чтобы привлечь ребят к опытно-исследовательской и проектной деятельности, а также к работе над технологическими приоритетами "Национальной технологической инициативы", отметили в управлении образования Тюменского района.