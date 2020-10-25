Учитель тюменской школы стал призером всероссийского конкурса юннатов

Руководитель научно-исследовательского объединения учащихся Мальковской школы Николай Попов занял третье место в финале Всероссийского конкурса "Юннат 2020" в номинации "Агроэкологические объединения обучающихся в условиях современного образования".
В конкурсной заявке педагог рассказал о научно-исследовательском объединении школьников "Конструкторское бюро Мальковское" и как оно интегрировано в процесс обучения. Ребята знакомятся с основами агроэкономики, кормопроизводства, переработки биоразлагаемого мусора и так далее.
Конкурс "Юннат" проводится, чтобы привлечь ребят к опытно-исследовательской и проектной деятельности, а также к работе над технологическими приоритетами "Национальной технологической инициативы", отметили в управлении образования Тюменского района.
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