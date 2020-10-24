Тюменский биолог: зачем белить деревья осенью?

Побелка стволов деревьев уберегает кору от солнечных ожогов, позволяя растению дышать, а также защищает от грибков и вредителей. Об этом "Тюменской области сегодня" рассказала профессор кафедры общей биологии, доктор сельскохозяйственных наук и преподаватель ГАУ Северного Зауралья Людмила Лящева.

Побелка бережет кору деревьев от солнечных ожогов, при этом позволяет растению дышать. Помимо извести, в составе для побелки могут присутствовать противогрибковые препараты и специальные добавки против вредителей, комментирует биолог. Чтобы надежно защитить на зиму ствол дерева от грызунов?его нужно обернуть, например, старыми капроновыми колготками, мелкой сеткой, советует она.

Побелка для деревьев продается в специализированных магазинах для садоводов и огородников. Она бывает разная: может состоять только из извести, а есть с добавками в виде медного купороса, специального фиксирующего на коре дерева клея.

Наилучшее время для проведения побелочных работ является поздняя осень, когда закончились осенние работы, облетели листья с деревьев, не идут затяжные дожди, температура воздуха понижается до 2-3 градусов.

Перед побелкой надо обязательно осторожно при помощи скребка, лопатки, жесткой щетки или ножика счистить со штамба и основания скелетных ветвей отмершую старую и больную кору, наросшие лишайники, мхи. Все очистки собрать и сжечь. Чтобы легко было собрать очистки, можно под деревом расстелить кусок мешковины или полиэтилена.

Раны замазать садовым варом. Если очень большие трещины и дупла, надо приготовить цементно - песчаный раствор в соотношении (1:3) и замазать, чтобы там не завелись вредители и не появился грибок. После этого можно приступать к побелке.