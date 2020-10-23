Тюмени хотят присвоить статус города трудовой доблести

С 1 октября в Тюмени стартовало голосование за присвоение ей звания "Город трудовой доблести". За две недели волонтеры собрали более 26 тысяч подписей. На сайте за-тюмень.рф на сегодня 6 711 человека поддержали областную столицу.

Подготовка заявки на присвоение Тюмени почетного звания осуществляется по инициативе Общественной палаты Тюменской области, администрации города Тюмени, партии "Единая Россия". Одним из критериев оценки является поддержка инициативы жителями города.