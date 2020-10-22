Тюменский "Десант здоровья" выходит на финишную прямую

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Проект Олимпийского совета Тюменской области "Десант здоровья" подходит к концу. Инструкторы по спорту участвующих организаций уже прошли обучение и представляют на суд экспертов первые видеоролики о реализации своих смелых программ по популяризации спорта и здорового образа жизни в своих коллективах.

На пути к финалу "Десанта здоровья" участники преодолели множество этапов. Первоначально команды работали над сплоченностью и формой, приняв участие в квесте "Спорт, искусство, интеллект". Важнейший и полезнейший этап завершился 5 октября – по итогам обучения представители предприятий получили удостоверения о повышении квалификации и начали готовить планы и дорожные карты по внедрению полученных знаний.

В идеале, участник должен добиться максимальной мотивации своих коллег и успешно внедрить на постоянной основе, к примеру, практику производственной гимнастики или организацию профилактических оздоровительных мероприятий, а также повысить сплоченность, патриотизм и физическую форму коллектива. При реализации задумок важно использовать инновационный подход и добиться четкого исполнения намеченных целей.

Помимо теоретической части "десантники" должны снять видео, наглядно иллюстрирующие реализацию сформированных ими программ. В ближайшее время авторитетное жюри отсмотрит все поступающие работы и подведет итоги "Десанта здоровья". В финале проекта будет выбран победитель в конкурсе "Лучший спортивный инструктор".

Отметим, что краткосрочный партнерский проект "Десант здоровья" Олимпийского совета Тюменской области реализуется на средства, выигранные в конкурсе на субсидию Губернатора Тюменской области.