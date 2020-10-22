Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе "Тюмень – фронту"

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Центр культуры и творчества "Тюмень" приглашает принять участие в конкурсе эскизов памятника "Тюмень – фронту". Опубликовать работу можно до 15 ноября, ограничений по возрасту для участия в конкурсе нет.

За годы Великой Отечественной войны промышленное производство Тюмени выросло больше чем в 3 раза. Город принял 28 эвакуированных предприятий, обеспечивших фронт торпедными катерами, мотоциклами, лыжами, аккумуляторами. На эвакуированных заводах производили фанеру для самолетов, автоматы ППШ, электротехническое оборудование, "коктейли Молотова". Предприятия в Тюмень отправляли по железнодорожным путям вагонами, сюда же отправляли штат сотрудников. В Тюмени было развернуто 15 госпиталей, в которых получили помощь около 70 тысяч воинов Красной Армии. Тюмень тыловая - так жители называют наш город, подчеркивая в этом большой труд народа в тылу.

Почтить память воинов и выразить свою благодарность можно и сейчас. Создавайте рисунки памятника "Тюмень – фронту" на бумаге в любом художественном стиле и публикуйте в своих аккаунтах во Вконтакте и Инстаграм под хештегом #тюменьфронту72 до 15 ноября.

Жюри определит победителей, опираясь на соответствие тематике конкурса, оригинальность замысла и композиционное решение.

Итоги конкурса эскизов памятника "Тюмень - фронту" будут опубликованы 20 ноября 2020 года во Вконтакте и Инстаграм МАУК "Центр культуры и творчества "Тюмень".

Будет три победителя, которые получат сертификаты на заезды от Картинг-центр "Monte-Carlo" и книгу Сергея Титлинова "И молотком и словом".

Принимайте участие, давайте волю фантазии и выигрывайте приятные призы, желаем всем удачи!