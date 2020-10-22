Проведите новогодний корпоратив в живописном уголке Тюмени

Фото: Дмитрий Сиялов

Успешно проведенный новогодний корпоратив – залог дружного коллектива и сплоченной работы. Не откладывайте совместное мероприятие на потом и сделайте акцент на правильно выбранном заведении.

Тюменский ресторан Gold City предлагает провести предновогодние вечера в своих стенах и специально для этого подготовил праздничную программу с приглашенными гостями. В этом году ресторан снова порадует гостей зажигательными ведущими, яркой программой и, конечно же, не обойдется без Деда Мороза и Снегурочки.

Ведущими корпоративов станут Станислав Шешуков и Василий Семяшкин, иллюзионисты братья Ибрагимовы обеспечат вам взрывное настроение и на ваших лицах будет масса удивлений и улыбок, шоу-проект "Эффект" зарядит энергетикой, удивит зрелищностью и поразит непревзойденным стилем, а БИТБОКС-шоу от Сергея Черня впечатлит динамичным выступлением и вдохновит на новые свершения.

Все это в новогодних декорациях вместе со Снегурочкой и Дедом Морозом не оставит равнодушным никого и вы получите заряд на целый год вперед.

Стоимость проведения новогодних вечеров 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 декабря составляет 3 000 на персону, включая новогоднюю программу. 18, 19, 25, 26 и 31 декабря - 3 500 рублей на персону вместе с новогодней программой.

Забронировать столики и уточнить все интересующие подробности можно по телефону 8 (3452) 68-97-97.