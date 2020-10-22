Вопросы благоустройства тюменские депутаты решают совместно с горожанами

Благоустройства территории у дома № 11 по ул. Магаданской будет добиваться депутат Тюменской городской думы Степан Киричук. Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению принял в работу наказ жителей избирательного округа № 10.

Жильцы многоквартирника уже неоднократно жаловались депутату на плохое состояние прилегающей территории — она не приводилась в порядок с момента постройки дома.

Во время очередного объезда улиц округа Степан Киричук осмотрел объект и заверил тюменцев, что приложит все усилия, чтобы в 2021 году прилегающая к их дому территория была благоустроена.

А в избирательном округе депутата Андрея Потапова благоустройство двора и придомовых территорий многоэтажек по ул. Жуковского завершилось в рамках исполнения наказов и муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды".

На объектах заасфальтированы проезды, пешеходные дорожки, входы в подъезды обустроены пандусами и поручнями, организовано более 100 парковочных мест. Также здесь установлено наружное освещение, спортивные и детские площадки, места для отдыха взрослых, проведено восстановление и сохранение зеленых насаждений.

Все оборудование во дворе изготовлено на тюменских предприятиях — от травмобезопасного покрытия до малых архитектурных форм и опор освещения.

Депутат контролировал ход работ и совместно с управой Ленинского округа оперативно вносил корректировки в проект благоустройства, поступавшие от местных жителей. В ходе официальной приемки двора жители микрорайона поблагодарили представителей управы Ленинского округа, подрядной организации и депутата городской думы.

"После школы ребятишки бросают портфели и бегут на площадку, не сидят за компьютером, как прежде. Теперь во дворе хорошо, уютно, отдохнуть здесь одно удовольствие", — поделилась впечатлениями член совета ТОС "Мыс Доброй Надежды" Светлана Фролова.

Отметим , что несмотря на ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, работы завершились раньше запланированного срока.

"Это серьезный вклад в благоустройство нашего района. Ухоженная придомовая территория – залог комфортного проживания", — отметил Андрей Потапов.