Тюменские поисковики ищут родственников погибшего солдата

В сентябре этого года результате проведения поисковых работ на территории Старорусского района Новгородской области в 6 км от деревни Давыдово, в местах боёв "Рамушевского коридора", поисковым отрядом "Факел" (г. Киров) были обнаружены останки бойца Красной Армии. В ходе эксгумации останков был обнаружен смертный медальон с запиской.

В результате прочтения вкладыша и работы с документами ОБД "Мемориал" была установлена личность красноармейца. Им оказался Герасимов Афонасий (Афанасий) Степанович, 1914 г.р., красноармеец, стрелок 1274 стрелкового полка 384 стрелковой дивизии. Уроженец Омской обл., Голышмановского р-на, Усть-Ламенского с/с, д. Усть-Ламенка (с 1944 г. территория Тюменской обл.). Призван в 1941 г. Голышмановским РВК, Тюменская обл., Голышмановский р-н.

Дата выбытия: 15.04.1942 г. Причина выбытия: пропал без вести.

Родственники: мать Герасимова Акулина Васильевна (по данным ОБД "Мемориал").

Адрес родственников:

- из записки медальона: Омская обл., ст. Ламенка, Ламенский совхоз;

- по данным ОБД "Мемориал": Омская (Тюменская обл.), Голышмановский р-он, Усть-Ламенский с/с.

Тюменский областной поисковый центр просит помощи в поиске родных погибшего солдата. Любую информацию можно передать по тел. +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88), электронная почта: poiskoviki72@yandex.ru.