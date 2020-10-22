Открывается юбилейная выставка главного художника Тюменского театра кукол

Презентация персональной юбилейной выставки "Ковчег и прочие спасательные средства. Живопись, графика" главного художника Тюменского театра кукол Сергея Перепелкина пройдет 27 октября в 17 часов в Тюменском драмтеатре.

Название юбилейной персональной выставки главного художника Тюменского театра кукол полностью соответствует и ситуации, и тематике картин, и нашему образу жизни в новых обстоятельствах. Автор не балует зрителя своими выставками. Последняя экспозиция состоялась пять лет назад. Сергей Михайлович много работает в театре – куклы, декорации, сценография спектаклей отнимает уйму времени и сил. Но те, кто знаком с его живописью, графикой, знают, что его картины уникальны и незабываемы.

"Сергей Михайлович Перепелкин – художник театра, живописец, график, искусствовед, каждая выставка его работ – всегда сюрприз для тюменцев. Во-первых, его произведения разнообразны (это могут быть картины, объекты, инсталляции, куклы к спектаклям, эскизы костюмов и т.д.). Во-вторых, он не любит показывать уже виденные вещи. Среди представленных работ общим числом около 60, лишь несколько уже демонстрировалось в экспозициях. Так что зрителю предстоит заново открыть мир, казалось бы, знакомых уже образов знакомого автора. Как всегда, ироничные, иногда лиричные, они – словно далекие воспоминания, накрывают волной ностальгии, вызывают забытые чувства, внушают надежду", — пишет искусствовед Татьяна Борко.