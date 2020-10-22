В Медгороде появился новый компьютерный томограф

В Тюмени рентгенологическое отделение "Медицинского города" оснастили новым компьютерным томографом. Высокоточное оборудование позволит увеличить доступность медицинской помощи для онкологических пациентов и выявлять даже самые маленькие новообразования.

"Новый компьютерный томограф позволяет выполнять 3D планирование для проведения дистанционной лучевой терапии злокачественных новообразований различных локализаций. Ещё одна отличительная особенность данного оборудования – сверхточное послойное изображение. Такое исследование позволяет выявлять образования очень маленьких размеров, от трёх миллиметров", — рассказал Александр Прищепов, заведующий рентгенологическим отделением "Медицинского города".

За 2019 год в "Медицинском городе" было проведено 3715 исследований органов грудной клетки, из них диагностировано 140 злокачественных новообразований легкого. Все эти исследования были проведены в рамках скрининговой программы среди граждан, считающих себя практически здоровыми. Благодаря своевременной диагностике, в 60% случаев злокачественное новообразование было выявлено на ранних стадиях.

Ранее в "Медицинском городе" работало два компьютерных томографа, но с увеличением потока пациентов появилась необходимость в дополнительном оборудовании. Теперь время ожидания исследования среди пациентов значительно сократится.