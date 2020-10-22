В Тюменской области скончались четверо пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса в 85 регионах, в Тюменской области — 138 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии на территории региона зафиксировано 11 995 случаев заболевания COVID-19.

В Тюменской области за последние сутки скончались четверо пациентов с коронавирусом. Это женщина 47 лет — от острой респираторной недостаточности на фоне субтотальной двухсторонней вирусной пневмонии; женщина 57 лет — от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина 49 лет — от острой дыхательной недостаточности на фоне двухсторонней тотальной вирусной пневмонии; мужчина 42 лет — от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 55 пациентов с коронавирусом.

Также за минувшие сутки 43 человека выздоровели, за весь период выздоровели 8 188 человек. 18 пациентов на ИВЛ. 1 701 человек остается под медицинским наблюдением, 2 037 человек находятся на перевахтовке.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.