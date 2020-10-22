Фильм о тюменском актере с рассеянным склерозом признали лучшим на кинофестивале

Фестиваль документального и короткометражного кино SANT ANDREU DE LA BARCA завершился в Барселоне. На конкурсе были представлены работы со всего мира на испанском и английском языках. Картина "Потеря тела" испанского режиссера Марка Надаля признана лучшим документальным фильмом.

Актер тюменского драматического театра Дмитрий Куклев, живущий с диагнозом "рассеянный склероз", стал главным героем картины. История лечения этого заболевания и реабилитации легли в основу будущего фильма.

Дмитрию, как в кино, так и в жизни приходится совмещать работу и борьбу с болезнью. Фильм был снят в Тюмени в 2017 году совместно со специалистами медико-санитарной части "Нефтяник".

Идея создания фильма о людях с рассеянным склерозом родилась у Стеллы Сиверцевой. Много лет Стелла Сиверцева занимается проблемами рассеянного склероза. В 2005 году на базе МСЧ "Нефтяник" был создан Тюменский областной Центр рассеянного склероза (ЦРС). Методы работы с больными в Центре РС помимо медикаментозного лечения, включают в себя и новые нестандартные формы немедикаментозного воздействия, такие как арт-терапия и музыкальная терапия. За время работы оказана помощь более 2000 пациентам с рассеянным склерозом.