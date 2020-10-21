В Тюменской области за квартал санавиацией доставили в больницы 46 человек

В центре медицины катастроф Областной клинической больницы №1 имеется специализированный санитарный транспорт — вертолет МИ-8, оснащенный современной аппаратурой для поддержания жизнедеятельности. За третий квартал 2020 года вертолет совершил 37 вылетов и доставил в больницы региона 46 пациентов, из них 11 детей. Всем этим пациентам помощь можно было оказать только в условиях специализированного медицинского учреждения.

В основном осуществляются вылеты в труднодоступные места такие, как Тобольский, Вагайский и Уватский районы. Также специалисты вылетают к коренному населению. В деревнях Тобольского района, которые отрезаны от автомобильных дорог, в большинстве случаев есть фельдшерско-акушерские пункты. Фельдшер оценивает состояние пациента, обращается в диспетчерскую службу, после чего по медицинским показаниям осуществляется вылет вертолета.