Тюменцев проконсультируют насчет регистрации земельных участков

Управление Росреестра по Тюменской области организует очередную прямую телефонную линию в четверг, 22 октября.
Жители региона смогут проконсультироваться по вопросам, связанным с государственной регистрацией прав на земельные участки. Проконсультирует тюменцев заместитель начальника отдела по работе с крупными правообладателями и регистрации земельных участков Екатерина Безбородова.
Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 час. по телефону 8 (3452) 43-28-43.
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