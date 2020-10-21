Тюменцев проконсультируют насчет регистрации земельных участков

Управление Росреестра по Тюменской области организует очередную прямую телефонную линию в четверг, 22 октября.

Жители региона смогут проконсультироваться по вопросам, связанным с государственной регистрацией прав на земельные участки. Проконсультирует тюменцев заместитель начальника отдела по работе с крупными правообладателями и регистрации земельных участков Екатерина Безбородова.

Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 час. по телефону 8 (3452) 43-28-43.