В Тюмени директор мебельного магазина похитил 1,5 млн рублей

17:13 20 октября 2020
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Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО "Группа компаний Про". Экс-руководитель признан в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. 

По версии следствия, директор с ноября 2017 года по май 2018 года под видом заключения договоров продажи мебели по индивидуальным размерам и по интернет-каталогу похитил у 35 человек более 1,5 млн рублей. В октябре 2019 года ООО "Группа компаний Про" было исключено из Единого государственного реестра юридических лиц как недействующее.

Суд назначил бывшему директору 4 года 6 месяцев  лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В пользу потерпевших суд взыскал с него более 1,4 млн рублей возмещения морального вреда.

Теги: мошенничество
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