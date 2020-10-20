В Тюмени директор мебельного магазина похитил 1,5 млн рублей

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО "Группа компаний Про". Экс-руководитель признан в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

По версии следствия, директор с ноября 2017 года по май 2018 года под видом заключения договоров продажи мебели по индивидуальным размерам и по интернет-каталогу похитил у 35 человек более 1,5 млн рублей. В октябре 2019 года ООО "Группа компаний Про" было исключено из Единого государственного реестра юридических лиц как недействующее.

Суд назначил бывшему директору 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В пользу потерпевших суд взыскал с него более 1,4 млн рублей возмещения морального вреда.