В Тюмени произошло более 70 дачных пожаров

Будьте бдительны и осторожны с огнем в садоводческих товариществах!

Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени информирует, что с наступлением осенне-зимнего сезона актуальность соблюдения пожарной безопасности увеличивается. Особенно часто пожары возникают на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

За девять месяцев 2020 года на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Тюмени произошло 73 таких пожара. Как сообщает городской департамент безопасности жизнедеятельности, основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и короткое замыкание электропроводки в результате нарушения правил технической эксплуатации электроустановок потребителями.

Во избежание возникновения пожара необходимо выполнять основные требования правил противопожарного режима, а именно: периодически осматривать состояние дымоходов печей и каминов, не перекаливать печи, соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми и электрическими приборами, не эксплуатировать электропроводку и кабели с нарушением изоляции, не перегружать электросеть, быть бдительным и осторожным с огнем. Имейте на участках, где расположены индивидуальные жилые дома, запасы воды в целях пожаротушения.

При обнаружении пожара или признаков горения в помещении необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефонам 01 или 112 и принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.