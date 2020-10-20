Профессионалы и пожилые тюменцы отмечены благодарностями городской думы

Благодарственные письма работникам почтамта, жилищно-коммунальных служб и управляющих компаний вручил депутат Тюменской городской думы Степан Киричук.

Народный избранник поблагодарил их за многолетний добросовестный труд, а также высокий профессионализм и умелую организацию работы коллективов и служб.

"Все вы – настоящие профессионалы, день за днем ответственно исполняющие свои нелегкие обязанности. Хочу, чтобы вам всегда везло в судьбе! Пусть вас окружают верные друзья, коллеги и единомышленники. Крепкого здоровья вам и семейного счастья", – сказал он.

250 наборов для поддержания здоровья в подарок ко Дню пожилых людей передал ветеранским организациям своего избирательного округа депутат гордумы Андрей Лазарев.

"Это еще один повод сказать добрые слова, оказать поддержку пожилым людям, которые находятся рядом с нами. За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь времен и поколений. Ваши знания, мудрость, богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших. Желаю вам здоровья, бодрости и благополучия!" – отметил народный избранник в поздравительном адресе.