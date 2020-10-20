В Тюменской области 165 новых случаев коронавируса за сутки

15:36 20 октября 2020
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За последние сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса, 165 из них - в Тюменской области. Всего с начала пандемии в регионе диагноз подтвердился у 11 857 человек.

За сутки в области выздоровел 41 человек, с начала года - 8 145. За весь период пандемии в Тюменской области скончался 51 пациент с коронавирусом при сопутствующих хронических заболеваниях.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 431 635 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов, выздоровели 1 085 608 человек.

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