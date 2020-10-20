Тюменским НКО расскажут, как получить статус исполнителя общественно-полезных услуг

В пространстве "Точка кипения — Тюмень" 23 октября состоится семинар для лидеров и активистов некоммерческих организаций на тему: "Как стать исполнителем общественно-полезных услуг". Организатором встречи выступает участник Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области ̶ благотворительный фонд "Продвижение".

Получение статуса "исполнитель общественно полезных услуг" — относительно новая форма государственной поддержки НКО. Закон о мерах поддержки социально ориентированных НКО, получивших статус исполнителей общественно полезных услуг, вступил в силу 1 января 2017 года.

Организация может получить этот статус, если она в течение одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества. К таким услугам относится социальное обслуживание на дому, реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями, семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей и другие. Этот статус организации право на получение и использование государственного имущества, бесплатного привлечения к сотрудничеству СМИ, помощь госорганов в проведении курсов повышения квалификации и переподготовки сотрудников.

В ходе семинара представитель фонда "Продвижение" Максим Дьячков расскажет об алгоритме действий, необходимых для получения НКО статуса исполнителя общественно -полезных услуг, препятствиях и сложностях, которые могут возникнуть на этом пути.