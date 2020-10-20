Тюменские врачи помогают пациентам с остеопорозом

Сегодня отмечается Всемирный день профилактики остеопороза. При этом заболевании кости теряют свою прочность, становятся хрупкими и могут ломаться даже от минимального воздействия. Травматологи Областной клинической больницы №2 не только помогают справиться с непростым диагнозом, но и ставят на ноги пациентов с патологическими переломами на фоне заболевания.

Чаще всего с диагнозом остеопороз в Областную клиническую больницу №2 обращаются пожилые люди, преимущественно – женщины. Это обусловлено изменением с возрастом гормонального фона у представительниц слабого пола, когда в период постменопаузы заметно снижается выработка эстрогена.

Как отмечает врач-вертебролог ОКБ №2 Алексей Фарйон, среди остеопоротических повреждений наиболее часты переломы шейки бедра, позвоночника и лучевой кости. Для оперативного лечения таких патологий травматологи ОКБ №2 применяют современные, в том числе малоинвазивные методики. Например, при переломах позвонков на фоне остеопороза используется вертебропластика. Под комбинированной анестезией с помощью микроинструментария врачи вводят в тело позвонка специальный жидкий цемент. Через некоторое время он затвердевает и тем самым увеличивает плотность костной ткани.

"Операция способствует не только восстановлению позвоночника, но и значительно уменьшает болевой синдром. Цемент полимеризуется при высокой температуре, в результате чего нервные рецепторы перестают передавать болевые импульсы. После такого лечения реабилитация проходит быстрее. Уже через пару дней пациент может самостоятельно передвигаться, а значит, раньше вернуться к активному образу жизни", - пояснил преимущества методики Алексей Фарйон, заведующий первым травматолого-ортопедическим отделением взрослого стационара ОКБ №2.

Травматологи-ортопеды ОКБ №2 отмечают, что главная причина остеопороза — потеря кальция. Предотвратить развитие заболевания или уменьшить степень его выраженности позволяет достаточная двигательная активность, полноценное питание с достаточным количеством кальция, витамина D и белка, а также отказ от чрезмерного употребления алкоголя, кофе и табака. При этом заботиться о защите костей от хрупкости нужно ещё до развития болезни — регулярно употребляйте продукты, содержащие кальций: молоко, творог, сыр, а также жирную рыбу.