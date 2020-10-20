В регионе погашены долги по зарплате на 200 млн рублей

За девять месяцев 2020 года в Тюменской области прокуроры выявили 2 374 нарушения в сфере оплаты труда. К дисциплинарной ответственности привлечено 194 лица, к административной — 207. Возбуждено 26 уголовных дел.

В результате совместной деятельности контролирующих органов за 9 месяцев ntreotuj года были погашены долги по заработной плате в общей сумме более 203 млн рублей.

"По состоянию на 1 октября 2020 года в регионе 18 организаций имеют задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 130 млн рублей. Более половины суммы задолженности приходится на 10 организаций, проходящих различные процедуры банкротства, среди них АО Завод "Сибнефтегазмаш", ПАО "Ялуторовский автомобильный завод").