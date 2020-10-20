Тюменцам напоминают об упрощенном порядке регистрации права на недвижимость

Тюменцы продолжают регистрировать права на объекты недвижимости в упрощенном порядке. К упрощенному порядку регистрации относится и так называемая дачная амнистия. Чтобы воспользоваться "дачной амнистией", владелец должен быть собственником земельного участка, предназначенного для садоводства. Для регистрации необходимо предоставить технический план, подготовленный кадастровым инженером, и декларацию о недвижимости, которая будет приложена к техническому плану. Эти два документа являются обязательными для подачи заявления.

Дачная амнистия действует до 1 марта 2021 года. Заявление и документы об осуществлении кадастрового учета и регистрации прав можно подать самостоятельно или через представителя по доверенности.

Для подачи документов можно выбрать любой удобный способ:

- личное обращение в офисы МФЦ;

- почтовое отправление на адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 42 (при этом документы должны быть заверены у нотариуса);

- посредством электронных сервисов на официальном сайте Росреестра https://rosreestr.ru (при наличии электронно-цифровой подписи).

Более подробную информацию о способах получения услуг Росреестра, в том числе в электронном виде, можно узнать по телефону консультирования Управления Росреестра по Тюменской области – 8 (3452) 55-58-58.

За весь период действия упрощенного порядка управлением зарегистрировано 295 935 прав собственности граждан на отдельные объекты недвижимого имущества. По итогам 9 месяцев 2020 года в упрощенном порядке зарегистрировано 3 389 прав.