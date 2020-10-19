Тюменцы напишут экодиктант

Всероссийский экологический диктант состоится 15–16 ноября. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки отходов. Победители получат ценные призы и почетные грамоты.

Инициатива призвана привлечь внимание жителей нашей страны к вопросам охраны окружающей среды. В Экодиктанте может принять участие любой тюменец в возрасте от 12 лет, как в оффлайн формате, так и в онлайн на интернет-портале: экодиктант.рус.

На портале будут размещены подробные видеоинструкции, а также полезные и познавательные материалы по вопросам раздельного сбора и переработки отходов, охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха, пожарной безопасности в лесах, защиты исчезающих видов животных и растений и особо охраняемых природных территорий.