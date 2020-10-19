В Тюменской области в исполнительных органах госвласти прекращают личные приемы

Постановление правительства региона личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти Тюменской области приостановлен на период с 19 октября до 1 ноября 2020 года.

Все возникающие вопросы, касающиеся занятости населения, трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, можно направить дистанционно следующими способами:

- посредством формы на официальном сайте департамента труда и занятости населения Тюменской области (depzan.admtyumen.ru);

- факсимильной связью на номер: (3452) 426-337;

- по адресу официальной электронной почты dep_zan@72to.ru;

- в ящик для корреспонденции (г. Тюмень, ул. Советская, д. 61);

- по телефону приемной: (3452) 426-039.