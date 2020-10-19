Прокуратура выявила нехватку врачей и медсестер в тюремной больнице

Тюменский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тюменской области Альберт Хамитов и уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев проверили условия оказания медпомощи осужденным в медчасти №13 и больнице Медико-санитарной части-72 ФСИН России, расположенных в Тюмени.



В стационаре больницы проходят обследования и лечатся осужденные из исправительных учреждений области, а медчасть №13 амбулаторно лечит осужденных исправительной колонии №4 Тюмени.

При проверке оказалось, что в больнице нет врача-начальника филиала, хирурга, рентгенолога, терапевта, 7 медицинских сестер, что нарушает права осужденных на оказание своевременной и качественной медицинской помощи. В медчасти выявлены нарушения порядка оказания медпомощи, сроков проведения флюорографии и лабораторных исследований. в обоих филиалах обнаружены нарушения ведения медицинской документации.

Прокуратура обратилась в Калининский районный суд Тюмени с административным иском, в котором потребовала от МСЧ №72 ФСИН России укомплектовать вакантные должности. Врио начальника областного УФСИН направлено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.

Проверяющие провели приемы в указанных учреждениях, на которые обратились 6 осужденных по вопросам проведения дополнительных обследований, а также обеспечения медицинскими препаратами, им даны подробные разъяснения, сообщили в областной прокуратуре.