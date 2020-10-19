В Тюмени стартовал онлайн-конкурс "Шансон – не сон!"

Фотография предоставлена организаторами конкурса

Радио "Шансон Тюмень" (12+) представляет онлайн конкурс авторов-исполнителей "Шансон – не сон!". Песня победителя прозвучит в федеральном эфире радио "Шансон"!

У каждого исполнителя есть своя звёздная история. Стас Михайлов когда-то пел в ресторанах. Евгений Григорьев в 90-е собрал группу "Майор Сергеев" в Кургане. А Михаил Круг до альбома "Жиган-Лимон" выступал на конкурсах авторских песен.

Кому-то посчастливилось знать этих артистов на заре их славы. А вдруг следующая звезда шансона по-русски сейчас живет в Тюмени? Именно поэтому редакция радио "Шансон Тюмень" дарит исполнителям уникальную возможность заявить о себе на федеральном уровне!

Присылайте заявки на участие до 30 октября, собирайте группу поддержки, активно голосуйте и ждите результатов 27 ноября в эфире на 101.0 FM!

Подробнее о сроках проведения конкурса и призах можно узнать на сайте радиовтюмени.рф. Генеральный партнер - стоматология "Ультра-Дент". Партнер проекта - сервис & маркет "Шинтоп"