Алексей Чирков обсудил с жильцами демонтаж старых погребов

Благоустроенная пешеходная зона появится на месте демонтированных погребов у дома № 51Б по улице Энергетиков. Вопрос находится на контроле у депутата Тюменской городской думы Алексея Чиркова.

Депутат не раз обсуждал эту проблему с жильцами дома и сам выезжал на объект.

"Сохранить эти погреба мы не сможем, — пояснил народный избранник, — так как они расположены на муниципальной земле. Сейчас с людьми найдено взаимопонимание, хотя поначалу их реакция была резко негативной. Подземные объекты необходимо демонтировать не только из-за истечения срока эксплуатации, но и с эстетической точки зрения. Здесь появится комфортная для жителей пешеходная зона".

По словам депутата, механизма получения земельного участка для размещения погребов нет, а сами погреба не вписываются в современный облик города. После долгих размышлений жильцы многоэтажки согласились, что решение благоустроить данный участок правильное – об этом Алексею Чиркову сообщил один из членов инициативной группы граждан.

Для разъяснения процедуры демонтажа специалисты управы Ленинского округа организовали встречу с представителями ТОСа и жильцами многоквартирного дома. Выяснилось, что из 179 погребов используются лишь 37. Хранить заготовки горожане смогут там до весны.

Присутствовавших на собрании ознакомили с планом благоустройства территории, а также приняли от жильцов дома их поправки и предложения.