В тюменских больницах приостановлена плановая медпомощь

В медицинских учреждениях Тюменской области временно приостанавливается профилактическая и плановая медицинская помощь.

По сообщению областного департамента здравоохранения, в текущем месяце в регионе отмечается рост заболеваемости внебольничными пневмониями, из которых 23% обусловлены заболеванием COVID-19. Половина заболевших переносят пневмонию в легкой форме, что позволяет проходить лечение амбулаторно. Тем не менее, ориентир на выездную форму работы медиков приводит к сокращению доступности и увеличению сроков оказания помощи. На организацию оказания медпомощи накладывает отпечаток и то, что порядка 30% медицинских работников региона находятся на листках нетрудоспособности.

С учетом эпидемиологической ситуации в регионе, а также для обеспечения доступности медицинской помощи и перераспределения медицинского персонала вводятся ограничения по оказанию профилактической и плановой медицинской помощи.

Временно приостанавливается оказание профилактической помощи в условиях поликлиник: профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене.

Ограничения вводятся и в стационарах: переносятся на более поздний срок плановые госпитализации и проведение операций. Исключение составляют состояния, которые не могут быть отсрочены на неопределенное время: "кардиология", "онкология", "травматология", "гематология" и другие. По данным профилям помощь оказывается в прежнем режиме – как экстренном, так и плановом.

Возобновление оказания медицинской помощи в штатном режиме будет осуществляться в зависимости от эпидемиологической обстановки.