Композитор из Тюмени создает саундтреки для большого кино

Тюменский композитор Кирилл Бородулев стал участником Шестой сценарной онлайн-конференции, на которой выступил с лекцией о создании музыки для кино и театра.

Мероприятие проходило 10-11 октября, организатором конференции стал российский писатель, драматург, сценарист Александр Молчанов. Состоялись выступления сценаристов, актеров, режиссеров, переводчиков и продюсеров. Они рассказывали об особенностях работы над большим кино с разных сторон: от сценария до правильной интерпретации смысла фильма. В программе конференции также были специалисты, работающие над подкастами и компьютерными играми.

Лекция Кирилла Бородулева была посвящена теме работы композитора над саундтреком фильма. В декабре в широкий прокат выйдет фильм, музыку к которому написал тюменец. Композитор рассказал о пути становления, причинах выбора профессии, о том, как работать с федеральными проектами из региона и центре развития медиа и кино "Медиаполис", резидентом которого является его студия.

Кирилл Бородулев окончил курсы Эдинбургского университета по Фундаментальной теории музыки. Является автором музыки для театра Дмитрия Ефимова "Европа". Композитор и звукорежиссер документальных фильмов "#ОднаПобеда: по следам медиаэкспедиции" и "*#ЗвездочкаРешетка". В 2017 году музыка тюменского автора звучала в четвертом сезоне проекта "Танцы" на ТНТ, пишет "Мегатюмень".

"Я всегда готов делиться опытом с людьми, которые интересуются киноиндустрией, рассказывать о себе и своей деятельности. Это дает возможность для нетворкинга, уже после этого мастер-класса мне написал режиссер, которому интересно со мной поработать. Моя лекция была направлена на то, как взаимодействовать с композиторами и творческими людьми, какие нюансы нужно учитывать", — поделился Кирилл Бородулев.