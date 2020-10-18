Первую вакцину от клещевого энцефалита тюменцам советуют ставить до зимы

Первую вакцинацию от клещевого энцефалита тюменцам лучше всего проводить в октябре или ноябре. Вторую прививку ставить через пять-семь месяцев после первой, третью - спустя 12 месяцев после второй. Далее она ставится каждые три года.

Как рассказала заведующая отделом профилактики, врач по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии Юлия Баженова, в Тюмени используют три вакцины против клещевого вирусного энцефалита - одна отечественная и две импортные. А именно: "Энцевир", "ФСМЕ – ИММУН Инжект" и "Энцепур". Какая из них эффективнее – единого мнения не существует.

Врач добавила, что применение всех этих вакцин противопоказано при аллергии на белок куриного яйца. А "Энцевир" не рекомендуется использовать при аллергии на антибиотики группы аминогликозидов, к которым относится канамицин, пишет "Тюменская область сегодня".