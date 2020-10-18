В Тюменском районе помогает в поиске работы выездная биржа труда

Выездная биржа труда организована в Тюменском районе для снижения уровня регистрируемой безработицы. Работа ведется совместно с центром занятости населения Тюмени и Тюменского района.

В селах и поселках района на встречу приглашают работодателей и безработных жителей, которые долго не могут трудоустроиться. Рабочие места готовы предоставить учреждения социальной сферы, предприятия АПК, ЖКХ, внебюджетной сферы.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, за период с 28 июля по 2 октября на подобные выездные мероприятия пришли более 670 человек: выдано 361 направление по трудоустройству на предприятия, 224 человека изъявили желание пройти обучение через центр занятости и более 40 такое обучение уже проходят; 103 жителя района трудоустроены, а 75 человек написали отказ от услуг центра занятости.

Кроме того, продолжается сотрудничество с работодателями по наполнению банка вакансий временными рабочими местами.