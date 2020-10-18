В службе занятости Тюменской области число безработных и вакансий примерно одинаково

Больше 91 тыс. человек обратились в службу занятости Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы. 63,1% обратившихся результативно вышли из безработицы.

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области на 1 октября, 37 тыс. 246 человек состояли на регистрационном учете для поиска подходящей работы. На эту же дату в областном банке было 37 тыс. 315 вакансий. Основная часть предлагаемых мест – в сфере строительства: чуть менее 10 тыс. вакансий. На втором по популярности месте – сфера "Образование", где требуется 3 749 работников. В торговле и ремонте транспорта заявлено 3 039 свободных мест.

Более 2,8 тыс. вакансий в обрабатывающих производствах и сельском, лесном хозяйстве. В области здравоохранения и социальных услуг – чуть больше 2 тыс. вакансий. Одна из востребованных профессий – водители, требуется 1 753 работника. Самая высокая из предлагаемых в областном банке средняя зарплата – у изолировщиков (более 58 тыс. рублей). Самая низкая по региону – у почтальонов (более 13 тыс. рублей в месяц), пишет "Вслух.ру".