В ишимской больнице повышают шансы на излечение рака груди благодаря ранней диагностике

Более 600 женщин находятся на учете в областной больнице №4 в Ишиме с диагнозом рак груди, который считается одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний. По мнению врачей, внимание к своему здоровью и выполнение рекомендаций специалистов – залог победы над недугом.

Как сообщили в пресс-службе ОБ №4 Ишима, до 94% всех случаев этой болезни могут быть излечены при постановке диагноза на ранней стадии, когда опухоль еще незаметна и для больного, и для врача. Ее можно определить при ультразвуковом и маммографическом исследовании. За девять месяцев 2020 года в областной больнице №4 г.Ишима у 12 женщин после прохождения маммографии был выявлен рак молочной железы.

36-летняя Екатерина год назад случайно обнаружила у себя небольшую припухлость в области груди и сразу обратилась к врачу. Женщине поставили диагноз рак молочной железы третьей стадии. Екатерина перенесла операцию по удалению груди, 12 сеансов химиотерапии, облучение. Сейчас она на группе по инвалидности, работать не может, занимается своим здоровьем и семьей. У Екатерины муж и трое несовершеннолетних детей, которые весь этот страшный для нее год жизни были надеждой и опорой.

"Я боролась с раком весь год, все лето провела в больнице. Сейчас ежедневно по часам принимаю гормональные препараты, назначенные врачом, ставлю уколы, ежемесячно делаю УЗИ, и, конечно, регулярно посещаю врача. Даже несмотря на то, что во время последнего визита в больницу врач мне сказал, что я здорова, я все равно не имею права расслабляться. Слишком тяжел путь к выздоровлению. Всем женщинам, которые столкнулись с онкозаболеванием, могу сказать одно – не отчаивайтесь, боритесь, доверяйте врачам и тогда успех лечения обеспечен", - отмечает Екатерина.