Многие тюменцы продолжают работать после выхода на пенсию

Более 2100 пенсионеров, проживающих в пяти городах и 20 муниципальных районах Тюменской области, приняли участие в опросе социологов, посвященном социальной активности пожилых людей. Исследование проводилось по гранту Российского фонда фундаментальных исследований.

Как показали результаты опроса, после выхода на пенсию многие тюменцы продолжают работать на протяжении более 6 лет. Делают они это из-за недостатка денег, а также чтобы чувствовать себя нужными.

Заведующая кафедрой общей и экономической социологии ТюмГУ Елена Андрианова рассказала, что 42% опрошенных пенсионеров продолжают трудиться на том же рабочем месте, треть сменили специальность и организацию. Однако после 70 лет доля желающих продолжать трудиться падает в три раза.

Те пенсионеры, которые приняли решение уйти с работы, занимаются, в основном, семейно-бытовой деятельностью. Каждый второй считает себя общественно активным, участвует в работе ветеранских организаций или клубов по интересам, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

По словам Елены Андриановой, 59% пенсионеров хотели бы приобрести новые компетенции в разных сферах. Для них интересными оказались темы о поддержании уровня здоровья и ЗОЖ, основах права, курсы компьютерной грамотности. Кстати, 40% пенсионеров уже используют интернет для самообразования. 47% имеют свои увлечения, а каждый десятый занимается в творческих клубах, работающих при домах культуры и библиотеках.