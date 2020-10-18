Театральный критик из Тюмени оценит участников крупного драматического конкурса

Заместитель руководителя по творческой работе Театрального центра "Космос", театровед и театральный критик Александрина Шаклеева вошла в состав экспертного совета крупного конкурса новой драматургии "Ремарка".

Тюменский театровед будет оценивать участников в номинации "Маленькая Ремарка", которые представят пьесы для детей и подростков. Отметим, это будет уже третий драматургический конкурс, на котором Александрина Шаклеева выступает в роли ридера. Ранее она входила в экспертный состав проектов "Первая читка" и "Старый конь", пишет "Комсомольская правда- Тюмень".

"Я – театровед, и это один из вариантов моей работы – быть ридером. "Ремарка" – не первый конкурс драматургии, в команду которого я вхожу. Но впервые я буду читать исключительно пьесы для детей и подростков, чему очень рада, поскольку люблю литературу и театр в этом направлении. Поиски способов разговора современного искусства с детьми – одна из областей моих профессиональных интересов", – прокомментировала Александрина Шаклеева.

Отметим, в прошлом году в "Ремарке" приняли участие более 800 пьес из 12 стран. Подать свою работу на конкурс может любой желающих. Его главная цель – поддержать авторов из разных регионов страны и наладить прямой контакт между ними и театрами.