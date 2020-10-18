В интернете запустили шоу о моде от тюменских стилистов

Первый выпуск тюменского шоу о моде "Как они делают фешн" вышел в Интернете. Местные стилисты рассказали о своих первых заказах и их реализации. Всего в проекте планируется 4 серии до конца 2020 года.

В первом выпуске зрители узнают об уличной моде от тюменских брендов "ПРОСТО.БЕЛАЯ" дизайнера и стилиста Алены Абдульмановой и TGP бренд-дизайнера и спортсмена Кирилла Кочеткова. Ведущей шоу выступила Катя Попова - стилист и создательница Школы Стиля. Над выпуском работали: оператор и монтажер Владимир Иванов, звукорежиссер Дмитрий Бутко, дизайнер Дмитрий Сырпин, редактор Юлия Киселева, продюсеры Ирина Вадачкория и Диана Окаева. Длительность ролика 26 минут.

Новый выпуск выходит каждые 2 недели по понедельникам. Первая серия появилась 12 октября и уже доступна для просмотра в группе Вконтакте и на Youtube-канале мультицентра "Контора пароходства". Выход второго выпуска намечен на 26 октября. В нем создательницы бренда Prosto Ксения Гонгадзе и Светлана Гесс вместе с ведущей Дарьей Киселевой поговорят об элегантной женской одежде и создании своего бренда, пишет Moi-portal.ru.

"Мы хотим не только познакомить тюменцев с региональными создателями, но и подтолкнуть творческих зрителей на создание собственного продукта. В шоу приходят реальные люди, которые не побоялись, а сделали. Они сталкиваются с теми же проблемами и страхом, но не останавливаются, пробуют, придумывают и развивают креативность", — рассказала руководитель "Конторы пароходства" Юлия Саначина.