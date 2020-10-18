Врачи рекомендуют тюменцам носить осенью шапки даже при плюсовой погоде

Некоторые тюменцы не носят шапки до наступления морозов. Тем не менее, врачи отмечают, что главная функция головного убора – помочь организму в сохранении тепла, которое влияет на правильную работу всех систем и органов. Особенно это актуально осенью, когда начинается сезон простуды и гриппа.

Тюменский терапевт Виктория Фильченко говорит, что нет определенной температурной отметки, с которой рекомендовано носить головной убор. Здесь нужно доверять своим ощущениям, одеваться так, как комфортно именно вам. Но когда на улице устойчивый минус, шапку нужно надевать обязательно, чтобы не было переохлаждения головы, чтобы не пострадали луковицы волос и не привели к их ломкости и выпадению.

Защищать голову следует также в плюсовую температуру осенью, когда на улице дождь и ветер. Иначе могут возникнуть такие проблемы, как спазмы сосудов головы и переохлаждение ушей.

Однако прямой связи нежеланием надевать шапку и гриппом или ОРВИ нет, так как заболевания вызывают вирусы и бактерии, заразиться ими можно в любую погоду. Но стоит помнить, что при переохлаждении снижается защитная функция организма и человек становится более восприимчив к болезням, пишет "Мегатюмень".