В Тобольске обсуждают установку нового монумента

В Тобольске могут установить монумент, посвященный Всесоюзной ударной комсомольской стройки. Вопрос об этом будет рассмотрен на очередном заседании Комиссии по монументальному искусству города. Свое мнение могут высказать и тоболяки.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тобольска, поступило предложение об установке в районе Пионерной базы объекта монументального искусства, посвященного началу Всесоюзной ударной комсомольской стройки в городе Тобольске - Тобольского Нефтехимического комбината.

Тоболяки могут выразить своё мнение об установке монумента, пройдя до 8 ноября опрос на платформе обратной связи на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг. Ссылка на голосование размещена на официальном сайте администрации города Тобольска в разделе "Мой выбор, Моё будущее". Для этого нужно нажать кнопку "Участвовать", затем на открывшейся вкладке "Опросы" выбрать опрос "Об установке памятного знака в районе Пионерной базы", пишет ИА "Тюменская линия".