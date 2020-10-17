Экофестиваль в Тюмени пройдет в двух форматах

Фестиваль экологичного образа жизни ZERO WASTE FEST пройдет в Тюмени с 17 по 24 октября. Организаторы приняли решение проводить мероприятие сразу в двух форматах: онлайн и оффлайн.

Фестиваль пройдет уже во второй раз. Он призван ответить на вопросы, как мода разрушает экологию, какие тайны скрывают производители бытовой химии, почему мусоросжигание - не выход и как борются за природу экологические активисты в других регионах.

Организатором выступает добровольческое объединение "Круговорот". Они планируют объединить талантливых мастеров, известных лекторов, представителей бизнеса, чтобы совместными усилиям разобраться во всех тонкостях "зеленого" образа жизни.

17 октября на базе “Конторы пароходства” пройдут бесплатные мастер-классы по приготовлению натуральной косметики. Также состоится просмотр и обсуждение эко-кино, а затем "Печа-куча" - выступления представителей тюменских экологических проектов. 18, 21 и 24 октября участников ждут на праздниках "Экодвор" в трех районах города.

Онлайн можно будет увидеть выступления федеральных экспертов по актуальным темам: "Грязные тайны мира моды", "Почему мусоросжигание – не выход?", "Критичные компоненты в косметике" и другим. Трансляции пройдут в группе фестиваля, пишет "Вслух.ру".