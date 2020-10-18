Председатель гордумы поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный от имени депутатов поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

"Ваш ежедневный труд заслуживает большого уважения и признательности. Километры отремонтированных дорог, новые мосты и путепроводы, сохранность и поддержание их технического состояния – лишь малая часть проводимой вами работы. Благодаря профессионализму проектировщиков и строителей, ремонтников и рабочих, наш город становится комфортнее для проживания. Надлежащее состояние проездов – одно из главных условий динамичного развития областной столицы", — отмечается в поздравлении.

Напомним, что тюменские дороги признаны одними из лучших в России, и с каждым годом они продолжают модернизироваться. В настоящее время завершается замена дорожного покрытия на главных магистралях в центре города, отремонтированы проезжие части десятков улиц областного центра в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Работники дорожного хозяйства делают все необходимое, чтобы городские пути были максимально удобными и безопасными для горожан. "Ваш труд и ответственное отношение к работе способствуют снижению количества ДТП, сохранению жизни и здоровья автомобилистов и пешеходов. Пусть ваш труд будет плодотворным и вызывает неизменную благодарность горожан!", — пожелал Евгений Заболотный.