Директора тюменской фирмы обвиняют в сокрытии от налоговой 84 млн рублей

16:13 16 октября 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени в суд передано уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "Артех". Он обвиняется в совершении двух преступлений — по ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам,  в особо крупном размере). 

У общества, основным видом деятельности которого является  добыча руд и песков драгоценных металлов, была большая задолженность по налогам, сборам и страховым взносам. В связи с этим  налоговая инспекция в июне 2019 года  вынесла решения о приостановлении операций по расчетным счетам организации и выставила инкассовые поручения на бесспорное списание поступавших на счет денежных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, руководитель в целях уклонения от погашения недоимки стал производить расчеты с кредиторами, минуя расчетные счета ООО "Артех". Таким способом в  июне–июле 2019 года, мае–июне 2020 года было сокрыто более 84 млн рублей.  

Теги: налоги
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